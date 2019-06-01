ليفربول يتوج بدوري أبطال أوروبا

توِّج نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل المصري محمد صلاح، الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء بسبب قيام لاعب توتنهام موسى سيسوكو بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة سجل البلجيكي أوريغي الهدف الثاني ليقضي على آمال توتنهام، وساد الهدوء أغلب أوقات المباراة وسط محاولات للتسديد بين الفريقين وتبادل الهجمات.

ودخل ليفربول بتشكيل بقيادة الألماني يورغن كلوب: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

أما تشكيل توتنهام، جاء بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: لوريس، تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.

وصعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على برشلونة الإسباني، بينما حقق توتنهام الفوز على أياكس الهولندي، ليلتقيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.