صلاح ثاني عربي بعد الجزائري رابح ماجر يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 10:53 مساء
صلاح خلال احتفاله بأحد الأهداف (أرشيفية)

بات محمد صلاح، لاعب ليفربول، أول لاعب مصري يسجل في نهائيات دوري أبطال أوروبا وثاني لاعب عربي بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، بعد هدفه الذي سجله اليوم في مرمى توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الثانية بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز ضد فريق توتنهام.

كان الأسطورة الجزائرية رابح ماجر سجل العام 1987 هدف التعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.

وساد الهدوء أغلب أوقات المباراة وسط محاولات للتسديد بين الفريقين وتبادل الهجمات.

ودخل ليفربول بتشكيل بقيادة الألماني يورغن كلوب مكون من أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

ودخل توتنهام المباراة بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تشكيلمكون من لوريس، تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.

وصعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على برشلونة الإسباني، بينما حقق توتنهام الفوز على أياكس الهولندي، ليلتقيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

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