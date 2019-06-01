صلاح يفاجئ توتنهام بهدف مبكر في نهائي أوروبا

صلاح يحتفل بإحرازه هدفه الأول في نهائي أوروبا. (صفحة نادي ليفربول بموقع تويتر)

سجل المصري محمد صلاح، الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد فريق توتنهام الإنجليزي.

وفي الدقيقة الأولى من المباراة، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء بعدما لمس لاعب توتنهام موسى سيسوكو الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه، لينفذها صلاح مسجلاً هدف ليفربول الأول.

وجاء تشكيل ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيل توتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: لوريس، تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.

وصعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على برشلونة الإسباني، بينما حقق توتنهام الفوز على أياكس الهولندي، ليلتقيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

صلاح أثناء تسجيله الهدف من علامة الجزاء. (صفحة نادي ليفربول بموقع تويتر)