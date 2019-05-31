لحظات حبس الأنفاس.. شاهد المران الأخير لليفربول قبل النهائي الأوروبي

لاعبو ليفربول في المران الأخير قبل موقعة النهائي الأوروبي

اختتم فريق ليفربول الإنجليزي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة فريق توتنهام غدًا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وظهر نجوم الريدز في لحظاتهم الأخيرة ويحدوهم الأمل نحو حلم التتويج باللقب الأوروبي بعدما صعد الفريق لنهائي البطولة للعام الثاني على التوالي.

وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية، لاعبي ليفربول وهم يبتسمون، في إشارة إلى التركيز الذي يسيطر على الفريق الأحمر قبل لقاء غريمه الإنجليزي توتنهام.

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وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إياكس فيما تأهل ليفربول بعد الفوز التاريخى على برشلونة.

ويسعى الريدز إلى تعويض هزيمته أمام ريال مدريد (1-3)، في العام الماضي، والتتويج بلقب بطل التشامبيونز ليغ الغائب عن خزائنه منذ عام 2005، الذي حققه على حساب ميلان، في مدينة اسطنبول التركية.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها العاصمة الإسبانية «مدريد» نهائي دورى أبطال أوروبا على مدى التاريخ.

محمد صلاح في المران الأخير لليفربول قبل موقعة النهائي الأوروبي

روبرتو فيرمينو في المران الأخير لليفربول قبل موقعة النهائي الأوروبي

محمد صلاح في المران الأخير لليفربول قبل موقعة النهائي الأوروبي

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