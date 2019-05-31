رولان غاروس: خروج بليسكوفا من الدور الثالث يضمن لأوساكا البقاء في الصدارة

خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية من الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها الجمعة أمام الكرواتية بترا مارتيتش 3-6 و3-6.

وارتكبت بليسكوفا العديد من الأخطاء المباشرة أمام الكرواتية المصنفة 31، والتي ستواجه في الدور المقبل الروسية فيرونيكا كودرميتوفا أو الإستونية كايا كانيبي.

وبإقصاء بليسكوفا، ضمنت اليابانية ناومي أوساكا البقاء متصدرة لتصنيف اللاعبات المحترفات، بصرف النظر عن النتيجة التي تحققها في رولان غاروس، علمًا أنها بلغت الخميس الدور الثالث بفوز صعب على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى عالميًا سابقًا.