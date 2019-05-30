مسعود أوزيل يرد على خسارة الدوري الأوروبي بملكة جمال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 08:43 مساء
مسعود أوزيل وخطيبته ملكة جمال تركيا (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت تقارير صحفية أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي سيتزوج في غضون أسبوع واحد.
 
ووفقًا لصحيفة «صباح» التركية، فإن أوزيل سيتزوج من خطيبته ملكة جمال تركيا أمينة جولشا بعد أسبوع، والزفاف سيقام في السابع من يونيو المقبل باسطنبول.
 
وكان أوزيل التقى إردوغان، والتقط صورة معه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي، مما أدى إلى تعرض أوزيل لانتقادات لاذعة للغاية، ليضطر نجم أرسنال بعد ذلك إلى اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا «المانشافت».

يذكر أن أوزيل أنهى موسمه مع أرسنال أمس، بخسارة مريرة (4-1) على يد تشيلسي الإنجليزي، في نهائي الدوري الأوروبي.

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