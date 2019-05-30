الأسطورة البرازيلية يتوقع الفائز في نهائي الشامبيونز ليغ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 07:28 مساء
رونالدو نازاريو

توقع أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو نازاريو نتيجة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بعد غدٍ، نادي ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وبحسب ما كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» عبر حسابه في «تويتر»، فإن مهاجم برشلونة، وريال مدريد، وإنتر ميلان السابق، توقع تتويج ليفربول بأمجد الكؤوس الأوروبية، وفوزه على توتنهام بثلاثة أهداف لهدف واحد، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وتقام مباراة ليفربول، الباحث عن لقبه السادس في المسابقة القارية والأول منذ 2005، أمام توتنهام الطامح للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه، على أرضية ملعب «واندا ميترو بوليتانو» معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
 

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