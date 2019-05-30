تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي

فاز فريق تشيلسي الأنجليزي بلقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق مساء الأربعاء في ديربي لندن على فريق آرسنال بنتيجة «4-1»، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو في الدقيقة (49) وبيدرو رودريجيز بالدقيقة (60) وإيدين هازارد ثنائية في الدقيقتين (65 من ركلة جزاء و72)، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة قبل انتهاء المبارة بعشرين دقيقة.

وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، فيما فشل مدرب آرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.