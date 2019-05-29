الوداد المغربي يلاحق الحكم جريشة ويفاجيء الاتحاد المصري برسالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 09:23 مساء

رفضت إدارة نادي الوداد المغربي، إغلاق ملف مباراته مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، وأرسلت رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من قرار «كاف»، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الوداد مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وطالب الفريق المغربي في رسالته، الاتحاد المصري بالدخول على الخط والتأكد من أداء الحكم جريشة، باعتباره أساء للتحكيم المصري، بأخطاء قاتلة حرمت الوداد من هدف «صحيح» في شباك الترجي، وضربة جزاء «مشروعة»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأوضح الوداد في مراسلته، أن الاتحاد المصري للعبة، يجب عليه فتح بحث في الموضوع، خصوصاً أن الكرة المصرية قد ساهمت في تطوير اللعبة عربياً وقارياً، وستكون حريصة على الوقوف مع الحق بعد «مجزرة» جريشة.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أوقفت جريشة لمدة 6 أشهر بحجة سوء المستوى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مواجهة الوداد وضيفه الترجي التي أُقيمت الجمعة الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيلتقي الفريقان إياباً في تونس، يوم الجمعة المقبل، لتحديد بطل مسابقة الأندية الأغلى في القارة السمراء.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ...
ليبيا
بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
ليبيا
سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
نيمار يرد على شارة قرار برازيلي بمروحية الـ15 مليون دولار
رياضة عالمية
ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا