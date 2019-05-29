الوداد المغربي يلاحق الحكم جريشة ويفاجيء الاتحاد المصري برسالة

رفضت إدارة نادي الوداد المغربي، إغلاق ملف مباراته مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، وأرسلت رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من قرار «كاف»، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الوداد مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وطالب الفريق المغربي في رسالته، الاتحاد المصري بالدخول على الخط والتأكد من أداء الحكم جريشة، باعتباره أساء للتحكيم المصري، بأخطاء قاتلة حرمت الوداد من هدف «صحيح» في شباك الترجي، وضربة جزاء «مشروعة»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأوضح الوداد في مراسلته، أن الاتحاد المصري للعبة، يجب عليه فتح بحث في الموضوع، خصوصاً أن الكرة المصرية قد ساهمت في تطوير اللعبة عربياً وقارياً، وستكون حريصة على الوقوف مع الحق بعد «مجزرة» جريشة.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أوقفت جريشة لمدة 6 أشهر بحجة سوء المستوى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مواجهة الوداد وضيفه الترجي التي أُقيمت الجمعة الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيلتقي الفريقان إياباً في تونس، يوم الجمعة المقبل، لتحديد بطل مسابقة الأندية الأغلى في القارة السمراء.

