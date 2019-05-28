محمد هنيدي يغضب نادي نهضة بركان وجماهير الكرة المغربية

الفنان محمد هنيدي في مشهد تمثيلي (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت إدارة وجماهير نادي نهضة بركان المغربي، عن استيائها من أسلوب احتفال الفنان المصري محمد هنيدي، بفوز فريقه الزمالك في إياب الكونفدرالية، أول أمس، أمام نهضة بركان المغربي، بملعب برج العرب المصري، بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

واعتبرت الجماهير المغربية، تعليق الفنان الكوميدي، استهانة وسخرية من نادي نهضة بركان.

وكتب هنيدى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بركان مين ده إحنا معلمين» ووضع صورة كأس البطولة.

وذهب البعض في تعليقاته على ما نشره هنيدي، باعتباره غير مقصود ويميل للمزاح، فيما اعتبره البعض الآخر استهانة بالفريق المغربي.

صورة زنكوغرافية لصفحة محمد هنيدي على فيسبوك (الإنترنت)