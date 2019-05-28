راموس يقول «طفح الكيل» ورئيس الريال يرد بـ «مستحيل»

فلورنتينو بيريز وراموس (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت إذاعة «كوبي» الإسبانية، نقلا عن مصادر داخل نادي لايال مدريد الإسباني، أن العلاقة بين قائد الفريق سيرخيو راموس، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، متوترة، والتواصل شبه معدوم، قد تؤدي إلى رحيل قائد الفريق ومحبوب الجماهير، ووصل المر إلى أن راموس بعث برسالة نصية لبيريز جاء فيها: «لقد تعبت وطفح الكيل».

وقالت الإذاعة، إن سيرخيو راموس يريد مغادرة النادي، ولديه عدة عروض، منها عرض ضخم من الصين، وآخر أوروبي، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وأكدت مصادر إسبانية أن راموس طلب صراحة من ريال مدريد تركه يرحل بالمجان، كنوع من «رد الجميل» لسنواته الطويلة مع الفريق، وهو ما رفضه بيريز تماما.

وبدأت العلاقة بين بيريز وراموس بالتدهور بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد أياكس أمستردام بدور الـ16، وهو الخروج الذي لام فيه بيريز القائد راموس.

وقالت الإذاعة إن بيريز لم يكف عن لوم قلب دفاع الفريق على الخروج، بسبب تعمده الحصول على بطاقة صفراء في الذهاب أمام أياكس، مما أبعده عن مباراة الإياب، التي ظن راموس أنها حسمت بعد التقدم بنتيجة 2-1 في الذهاب، ليفاجأ الجميع بمباراة تاريخية من النادي الهولندي الذي انتصر بنتيجة 4-1 في مدريد.

هذا الأمر أدى لمشاجرة بين راموس وبيريز في غرفة تبديل الملابس بعد الخروج من أياكس، وحينها تحدث راموس أول مرة عن الخروج، مؤكدا أنه «سعيد للرحيل حين ينتهي عقده».

وأكد مصدر للإذاعة: «لقد طفح الكيل بالنسبة لراموس الذي لم يتحمل أن يتم التشكيك بالتزامه وعطائه للفريق».

ومن ناحيته، أكد بيريز أنه يرفض تماما فكرة رحيل راموس مجانا، وصرح مؤخرا بأن الأمر «مستحيل»، خاصة أن بيع القائد الإسباني سيدخل لخزينة النادي مبلغا ضخما، خاصة إذا ما تم بيعه لفريق صيني.

وتبدو الأمور «شائكة» جدا بين راموس وبيريز، والنهاية بالتأكيد لن تكون سعيدة، والخاسر الأكبر هو النادي «الملكي»، الذي سيقبل على مرحلة حساسة جدا الموسم المقبل.

