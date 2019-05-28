«كاف» يؤيد تظلم الوداد أمام الترجي ويوقف الحكم المصري جريشة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 07:13 مساء
لاعبو الوداد يعترضون على الحكم جريشة في لقاء الترجي (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال الاتحاد الأفريقي، في خبر نشره على صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم:«لجنة الحكام قررت إيقاف جريشة لمدة ستة أشهر، بعد أن تأكدت من سوء أداء الحكم المصري، في المباراة».

وشهدت مباراة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة، لكنه ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء، كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد.

وبعد المباراة، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الأفريقي «كاف» ضد جريشة اعتراضا على القرارات التي اتخذها. 

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، تحت قيادة تحكيمية للجامبي باكاري جاساما.

 

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