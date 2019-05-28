نيمار يرد على شارة قرار برازيلي بمروحية الـ15 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 06:26 مساء
الطائرة المروحية الخاصة التي استقلها نيمار إلى تدريب المنتخب البرازيلي 28 مايو 2019 (الإنترنت)

جذب نجم الكرة البرازيلي، المثير للجدل، نيمار دا سيلفا الأنظار مجددا، ولكن هذه المرة بفضل دخوله «المترف» لمعسكر المنتخب البرازيلي، باستخدام مروحية خاصة عليها اسمه.

ووصل نيمار لمعسكر المنتخب البرازيلي، الذي يستعد لبطولة كوبا أميركا، بمروحية سوداء خاصة، من نوع مرسيدس، عليه أحرف اسمه «نيمار جونيور»، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وذكرت تقارير صحفية، أن قيمة المروحية السوداء الفاخرة تبلغ 15 مليون دولار، وهي من نوع «مرسيدس بينز إير باص إتش 145».

وهبطت المروحية السوداء في حديقة مجمع غرانجا الرياضي في مدينة تيريسبولس البرازيلية، حيث يستعد منتخب «السامبا» لبطولة كوبا أميركا التي ستقام على أرضه، وتنطلق يوم 14 يونيو المقبل.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن لاعب باريس سان جرمان، داني ألفيس، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل، بدلا من نيمار، زميله في النادي الفرنسي.

وجاءت لقطة المروحية الفاخرة كرد من نيمار على قرار الاتحاد البرازيلي المفاجئ.

يذكر أن النجم الدولي يمتلك أيضا طائرة خاصة، تبلغ قيمتها 13.5 مليون دولار، والتي نشر صورا لها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الموسم.

وبدا نيمار بمزاج جيد خلال التدريبات الأولى مع البرازيل في المعسكر، حيث انتشرت صور كثيرة له مع زملائه اللاعبين.

ووقعت البرازيل مع بوليفيا وبيرو وفينزويلا في المجموعة الأولى من البطولة.
 

نيمار في تدريب المنتخب البرازيلي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تزيد الحموضة وأخرى تخففها