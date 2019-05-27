أستون فيلا يفوز بأغلى مباراة في كرة القدم ويعود إلى «برايمرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 10:03 مساء
من مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي 27 مايو 2019 (الإنترنت)

بلغت المكافآة التي تحصل عليها فريق أستون فيلا، بتأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، في نهائي التصفيات التأهيلية، نحو 220 مليون دولار، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ، ما جعل من هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم، حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.

وحسم أستون فيلا، تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره بنتيجة (2-1) على ديربي كاونتي، اليوم، في نهائي التصفيات التأهيلية.

سجل هدفي أستون فيلا، أنور الغازي في الدقيقة 44، وجون ماكجين في الدقيقة 59، بينما سجل مارتن واجهورن هدف ديربي كاونتي الوحيد في الدقيقة 81.

وعاد أستون فيلا لمنافسات البريميرليج بعد غياب 3 سنوات، ليرافق نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

وسيكون موسم 2019-2020 في البريميرليج، هو الموسم رقم 106 لأستون فيلا لمشاركاته في المستويات العليا للبطولات الإنجليزية، وفقط إيفرتون يتفوق عليه بـ 117 مشاركة.


 

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