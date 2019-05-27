ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم

محمد صلاح يحتفل بهدفه الأسطوري في مرمى تشيلسي (أرشيفية: الإنترنت)

نال المدافع الدولي الهولندي فيرغيل فان ديك، جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي لموسم 2018/2019، بتصويت الجماهير وزملائه في الفريق، فيما حل النجم المصري محمد صلاح، في المركز الثاني، بحصوله على 23.9 %.

وفاز فان ديك بالجائزة الأولى المقدمة من راعي الفريق شركة «ستاندرد تشارترد»، بعد حصوله على 46.8 في المئة من الأصوات، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وجاء السنغالي ساديو ماني ثالثا بـ 11.3 في المئة، وحل كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبيرتسون، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

واختير الهدف الذي سجله صلاح في شباك تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كأفضل هدف لنادي ليفربول هذا الموسم.

