سمبدوريا يحرم أليغري من علامة النصر في يوم وداعه لجماهير اليوفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 09:29 مساء
من مباراة سابقة بين يوفنتوس وسامبدوريا (أرشيفية: الإنترنت)

ودّع المدرب ماسيميليانو أليغري فريقه يوفنتوس بالخسارة أمام مضيفه سمبدوريا صفر-2 في المرحلة 32 الأخيرة من الدوري الإيطالي، اليوم.

واستلم أليغري منصبه قبل خمس سنوات، ويملك سجلا حافلا مع فريق «السيدة العجوز» إذ قاده إلى اللقب المحلي 5 مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبية مرتين، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام الغريمين الإسبانيين برشلونة (2015) وريال مدريد (2017)، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

لكن أليغري تعرض لانتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا وأول منذ 1996، من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. كما خرج من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على يد آتالانتا.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب رونالدو وبعض اللاعبين الأساسيين لعدم أهمية المباراة بالنسبة إليه بعد أن توج باللقب المحلي للمرة الثامنة تواليا الشهر الماضي.

وظن مهاجم يوفنتوس موزيس كين أنه افتتح التسجيل لفريقه، لكن الحكم لجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" قبل أن يلغيه بسبب تسلل صاحب الهدف في (د.73).

وحسم سمبدوريا النتيجة في الدقائق الست الأخيرة بهدفين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل بعد مراوغة مدافعين داخل المنطقة في (د.84)، وجانلوكا كابراري من ركلة حرة مباشرة أسكنها الزاوية العليا للمرمى في (د.90+1).
 

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