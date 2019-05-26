شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟

من مباراة «هاركيماس بويز» و«هويك» ضمن دوري الدرجة الثالثة الهولندي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

في واحدة من العجائب والنوادر التي تأتي بها كرة القدم، تلك الذي شهدته مباراة «هاركيماس بويز» و«هويك» ضمن دوري الدرجة الثالثة الهولندي لكرة القدم، عندما سجل حكم اللقاء هدفا بالخطأ في شباك أحد الفريقين.

وتظهر لقطة الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي "هاركيماس" أثناء قيامهم بهجمة خطيرة على مرمى المنافس، وبعد عدة محاولات للتسديد منهم، ارتطمت كرة أحدهم بالقائم الأيمن لفريق "هويك" وارتدت إلى قدم الحكم الذي كان قريبا من المرمى، ولم تكن ردة فعل الحكم سريعة بما فيه الكفاية حيث لم يستطع تفادي ارتطام الكرة بقدمه، ولكن الذي لم يكن بالحسبان، أن الكرة بعد ارتطامها بقدم الحكم عادت باتجاه الشباك وتجاوزت خط المرمى، ليضطر الحكم "الهداف" لاحتساب الهدف الذي سجله بنفسه لصالح فريق "هاركيماس»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وسجل الهدف باسم اللاعب كيل داسبورغ، آخر من لمس الكرة من فريق هويك قبل دخولها للشباك.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز هاركيماس بنتيجة 4-2.