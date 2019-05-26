بيرلو يوجه سهامه نحو روما بسبب دي روسي

دانيللي دي روسي ومن خلفه بيرلو بقكيص منتخب إيطاليا (أرشيغية: الإنترنت)

وجه نجم الكرة الإيطالية السابق أندريا بيرلو، انتقادًا قويًّا لنادي روما، بعد إعلان التفريط في نجمه دانييلي دي روسي، والسماح له بالرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيرلو في تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو»: «لقد قلت بالفعل إن روما ارتكب خطأ كبيرًا، وفي رأيي كان يجب أن يمدد النادي عقد دانييلي دي روسي، لأنهم سيبدأون مشروعًا جديدًا في الموسم المقبل»، وفقًا لـ«كووورة».

وأكمل: «لا يوجد أفضل من دي روسي ليشرح للاعبين الجدد كل شيء عن النادي، ولأن روما هو الحب الوحيد لروسي، فإنه الأقدر على توصيل مفهوم وماذا يعني اللعب لروما».

وأعلن روما رحيل قائده بنهاية هذا الموسم، بعد 18 عامًا قضاها بقميص الذئاب، توِّج خلالها ببطولتي كأس إيطاليا العامين (2007 و2008)، إلى جانب فوزه بلقب كأس العالم مع إيطاليا العام 2006.

