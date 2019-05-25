فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويتوج بكأس إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 11:26 مساء
ميسي بعد الخسارة من فالنسيا (الإنترنت)

عمق فالنسيا جراح برشلونة حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، وأحرز لقبه الثامن في كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 السبت في المباراة النهائية على ملعب «بنيتو-فيامارين» في إشبيلية.

وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليا. 

وكان برشلونة قد ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي مهدرًا تقدمه بثلاثية ذهابا قبل أن يسقط برباعية موجعة في ملعب انفيلد.

لاعبو فالنسيا يحملون كأس إسبانيا بعد الإطاحة ببرشلونة. (الإنترنت)
لاعبو فالنسيا يحملون كأس إسبانيا بعد الإطاحة ببرشلونة. (الإنترنت)
ميسي أحرز هدف برشلونة الوحيد أمام فالنسيا (الإنترنت)
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