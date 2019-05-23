«فيفا» يتراجع ويعلن عدد فرق «مونديال قطر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 05:22 مساء

تخلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 بدءًا من نسخة قطر، وأعلن في بيان، اليوم الخميس، أن نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، سيشارك بها 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه «بحث مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات، بما يشمل استضافة مباريات في دول مجاورة»، وفقًا لـ«تسكاي سبورت».

وأضاف البيان: «لكن بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكن في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليًا».

وبناء عليه، فإن كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططًا لها مع 32 منتخبًا، وسيصبح مونديال 2026 المقرر لأول مرة في 3 بلدان، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأول الذي يقام بمشاركة 48 منتخبًا.
 

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