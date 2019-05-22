طلب رئاسي يجبر جيان على قيادة غانا في بطولة الأمم بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 09:43 مساء
أسامواه جيان (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن قائد منتخب غانا لكرة القدم، أساموا جيان، عدوله عن اعتزاله الدولي بـ «طلب رئاسي»، قبل أسابيع من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وقال المهاجم البالغ 33 عاما في بيان: «الطلب الرئاسي لا يمكن رفضه... أخذت طلب فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو- آدو في الاعتبار، وسأكون متاحا لمنتخب المدرب كواسي أبياه»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وتابع جيان قائلا: «أرغب بشدة في مساعدة غانا لإحراز لقب كأس أفريقيا بعد غياب دام ثلاثين سنة».

وأعلن جيان اعتزاله، أول أمس، احتجاجا على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة، لكن رئيس البلاد اتصل به، أمس، حيث يتواجد في تركيا للاحتراف مع نادي قيصري سبور.

ودافع جيان عن ألوان أودينيزي الإيطالي، رين الفرنسي، سندرلاند الإنجليزي، العين وشباب الأهلي دبي الإماراتيين وشنغهاي سيبغ الصيني.

وبدأ جيان مسيرته الدولية في سن السابعة عشرة بمواجهة الصومال عام 2003، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 51 هدفا في 106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري أربع مرات في 1963 و1965 و1978 و1982، منافسات المجموعة السادسة إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين وغينيا بيساو.

 

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