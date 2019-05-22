صولة يغلق عقده مع المحرق بثلاثية البحرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 08:42 مساء
محمد صولة بقميص المحرق البحريني (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المحترف الليبي بصفوف فريق المحرق البحريني، محمد صولة، أنه غاية في السعادة كون موسمه الاحترافي الأول توِّج بتتويج فريقه بكأس النخبة البحرينية.

وأضاف صولة، في تصريحات إعلامية: «عقدي مع المحرق انتهى بنهاية الموسم، أمس، وعلى مدار موسم ونصف هي مدة عقدي، لم أبخل بأي جهد مع المحرق حتى قدمت مستويات متميزة حتى ساهمت مع الفريق في التتويج بثلاث بطولات»، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وتوِّج المحرق بلقب كأس النخبة البحرينية الموسم الحالي، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على نظيره الحد بنتيجة «4- 0» في المباراة النهائية للبطولة، مساء أمس، على ملعب الشيخ علي بن محمد.
 

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