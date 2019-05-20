على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 10:23 مساء
من مباراة سابقة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تغييرين جديدين في اللوائح الخاصة بنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهائي «تشامبينزليغ» الذي سيجمع بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال موقع «ليفربول»: «التغيير الأول يخص عدد اللاعبين الذين سيمكنهم الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال النهائيات»، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأضاف الموقع: «ابتداء من نهائي هذا الموسم، سيسمح للأندية بتسمية ما يصل إلى 12 بديلا لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهي زيادة على بدائل اللاعبين السبعة المسموح بهم عادة في البطولات».

كما ذكر موقع ليفربول أن الاتحاد الأوروبي «يويفا» قرر أيضا منح الفرق التي تخوض النهائيات الحق في إجراء "التبديل الرابع" في حال وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

يشار إلى أن الريدز سيواجهون توتنهام في نهائي أبطال أوروبا على ملعب واندو ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد يوم السبت 1 يونيو.

 

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