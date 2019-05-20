شاهد بالفيديو: وفاة حكم بوليفي في الملعب

الحكم فيكتور هوجو هورتادو يلقي مصرعه (إنترنت)

لقي الحكم فيكتور هوجو هورتادو مصرعه في الحال داخل الملعب، حيث سقط مغشيًا عليه أثناء إدارته مباراة فريقي أولويز ريدي وأوريانتي بيتروليرو، الإثنين، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البوليفي.

وتوفي هورتادو عن عمر ناهز (32 عامًا) في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المباراة، نتيجة أزمة قلبية حادة فاجأته أثناء متابعته إحدى الهجمات، قبل أن يفقد الوعي بسبب مروره بأزمة قلبية، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء المختلفة.

حاول لاعبو الفريقين وجميع من تواجد داخل المستطيل الأخضر تقديم الإسعافات الأولية للحكم، وجرت محاولات سريعة لإنقاذ الحكم البوليفي، كما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

من جانبه أعلن اتحاد الكرة البوليفي تحركاته بشأن عمل تحقيقات خلال الساعات المقبلة للوقوف على سبب الوفاة بشكل رسمي ونهائي، بعد أن رجع الأطباء السبب الأولي للوفاة في الأزمة القلبية.