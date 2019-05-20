شاهد بالفيديو: وفاة حكم بوليفي في الملعب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 02:39 مساء
الحكم فيكتور هوجو هورتادو يلقي مصرعه (إنترنت)

لقي الحكم فيكتور هوجو هورتادو مصرعه في الحال داخل الملعب، حيث سقط مغشيًا عليه أثناء إدارته مباراة فريقي أولويز ريدي وأوريانتي بيتروليرو، الإثنين، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البوليفي.

وتوفي هورتادو عن عمر ناهز (32 عامًا) في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المباراة، نتيجة أزمة قلبية حادة فاجأته أثناء متابعته إحدى الهجمات، قبل أن يفقد الوعي بسبب مروره بأزمة قلبية، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء المختلفة.

حاول لاعبو الفريقين وجميع من تواجد داخل المستطيل الأخضر تقديم الإسعافات الأولية للحكم، وجرت محاولات سريعة لإنقاذ الحكم البوليفي، كما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

من جانبه أعلن اتحاد الكرة البوليفي تحركاته بشأن عمل تحقيقات خلال الساعات المقبلة للوقوف على سبب الوفاة بشكل رسمي ونهائي، بعد أن رجع الأطباء السبب الأولي للوفاة في الأزمة القلبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
الثني لـ«الحرة»: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وعودة الجيش «مستحيلة»
ليبيا
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
بين طرابلس وطبرق.. الانقسام يلاحق مجلس النواب
ليبيا
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سحب أدوية للسعال تسبب اضطرابات في القلب