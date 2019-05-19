الريال يسدل الستار بهزيمة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 05:23 مساء
من مباراة ريال مدريد وريال بيتيس 19 مايو 2019 (الإنترنت)

أسدل ريال مدريد، الستار على أحد أسوأ مواسمه الكروية، بهزيمة جديدة، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، عندما سقط ، اليوم، على ملعبه بنتيجة 0-2، أمام ريال بيتيس صاحب المركز العاشر.

وتعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لهزيمته الثالثة في آخر 4 مواجهات بالدوري، لينهي موسما سيئا جدا «للملكي»، في المركز الثالث، وبفارق 18 نقطة عن برشلونة، قد يتسع إلى 21 نقطة في حال انتصار الأخير، الأحد، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وسجل لبيتيس لاعب الوسط الإسباني لورين في الدقيقة 61، قبل أن يعزز لاعب ريال مدريد السابق، خيسي، النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

ولم يستطع زيدان إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات منذ توليه مهمة التدريب في مارس، حيث انتصر في 5 مواجهات من أصل 10، ليحقق نسبة متدنية بلغت 50 بالمئة.

وعززت النتيجة استياء الجماهير من الموسم «المدريدي» المخيب للآمال، إذ ودع بطل أور
 

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