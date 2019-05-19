رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 04:58 مساء

حقق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب التي أعلنتها رابطة الدوري الإيطالي، أمس، لتكون هي الأولى على المستوى الشخصي في موسمه الأول مع فريق يوفنتوس .

وقدم رونالدو موسما جيدا مع «السيدة العجوز»، حيث قاده فيه لتحقيق بطولة الدوري للموسم الثامن على التوالي، كما حسم لقب السوبر أمام ميلان بهدفه من ضربة رأسية، حيث كان واحدا من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الأول له في إيطاليا.

وسجل رونالدو هذا الموسم مع الفريق 22 هدفا وصنع 11، وفقا لـ «سكاي سبورت».

من جانب آخر، توج حارس إنتر ميلانو، سمير هاندانوفيتش، بجائزة أفضل حارس مرمى خلال الموسم، في الوقت الذي حصد فيه خاليدو كوليبالي مدافع نابولي جائزة أفضل مدافع.

وحصل نجم لاتسيو، سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش، جائزة أفضل لاعب وسط في الكالتشيو، بينما حصل المهاجم المخضرم، فابيو كوالياريلا، على جائزة أفضل مهاجم، كما كان نجم روما، نيكولو زانيولو، أفضل لاعب شاب.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس، في الصيف الماضي، وكان مسؤولو الفريق يطمحون إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكن الآمال تبخرت بعد هزيمة الفريق الإيطالي أمام أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي.

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