مانشستر سيتي يسحق واتفورد ويحقق أول ثلاثية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية

صبراتة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 08:26 مساء
لاعبو مانشستر سيتي سحقوا واتفورد بسداسية. (صفحة نادي مانشستر سيتي عبر تويتر)

سحق مانشستر سيتي منافسه واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس إنجلترا في طريقه إلى تحقيق ثلاثية محلية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وكان سيتي أحرز كأس رابطة الأندية بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في أواخر فبراير الماضي، قبل أن يحتفظ بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع مرير مع ليفربول الأحد الماضي.

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وسجل رحيم ستيرلينغ ثلاثية، وأضاف كل من الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس الأهداف الثلاثة الأخرى ليحقق فريقهم أكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس إنجلترا منذ العام 1903.

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