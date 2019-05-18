بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 05:55 مساء
لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون (أرشيفية: الإنترنت)

نجح بايرن ميونيخ في حسم الصراع على لقب بطولة الدوري الألماني في الجولة الأخيرة، بالفوز على ضيفه إينتزراخت فرانكفورت 5-1 السبت، ليحقق اللقب السابع على التوالي.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان «4» والنمساوي دافيد ألابا «53» والبرتغالي ريناتو سانشيز «58» والفرنسي فرانك ريبيري «72» والهولندي أريين روبن «78» أهداف بايرن ميونيخ الذي توِّج باللقب على أرضه وأمام جماهيره للمرة الأولى منذ العام 2000، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه «50» الهدف الوحيد لفرانكفورت، حسب «فرانس برس».

وكان بايرن ميونيخ بحاجة إلى التعادل فقط لحسم اللقب الـ29 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه كسب النقاط الثلاث معززًا صدارته برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام دورتموند الذي لم ينفعه فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر.

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