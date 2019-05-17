مدرب توتنهام يتلقى عقوبة قبل نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 06:26 مساء
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة أوروبيًا مع وقف التنفيذ، بعد تأخر انطلاق مباراة الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أياكس امستردام.

وتعني هذه العقوبة، المؤجل تنفيذها لمدة عام سيوضع خلالها المدرب قيد الملاحظة، أن المدرب الأرجنتيني سيتمكن من حضور مواجهة فريقه توتنهام أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو بمدريد.

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كما فرض الاتحاد القاري للعبة غرامة قدرها عشرة آلاف يورو (11170 دولارا) على توتنهام، بسبب المخالفة نفسها في حين شملت الاتهامات الموجهة إلى النادي المنتمي لشمال لندن ارتكاب «تصرف غير لائق من مسؤولين».

ووجهت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي تحذيرًا إلى «ايريك تن هاج» مدرب أياكس، بسبب دوره في تأخر انطلاق مباراة الذهاب في لندن.

وفرض الاتحاد القاري غرامة على برشلونة قيمتها 20 ألف يورو بسبب «سوء التنظيم» خلال التعادل 1-1 مع توتنهام في كامب نو في دور المجموعات في ديسمبر الماضي.

كما عاقب الاتحاد القاري أياكس بغرامة قدرها 52500 يورو، بعد إدانته بارتكاب أعمال شغب من قبل الجمهور وإلقاء مقذوفات، وسد الممرات بين المدرجات في مباراة دور الثمانية بدوري الأبطال على ملعبه أمام يوفنتوس الشهر الماضي في دور الثمانية.

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