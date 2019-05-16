تسريب إعلامي: ريال مدريد بدأ يفاوض محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 09:01 مساء
محمد صلاح «يمين» يهمس لهازارد (أرشيفية: الإنترنت)

كشف أحد الصحفيين لقناة «كانال بلس» الفرنسية أن ريال مدريد الإسباني بدأ مفاوضات من أجل ضم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد الصحفي فيليب كريون، خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية على «كانال بلس» أنه بعد إنهاء صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، سيوجه الريال بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع هدافه المصري صلاح، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأشار كريون إلى أن الفريق الملكي بدأ بالفعل في التفاوض مع ممثلي صلاح، من أجل ضم اللاعب البالغ 26 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض صلاح 49 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 26 هدفًا منها 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو ما منحه لقب هداف «البريمير ليغ» للموسم الثاني تواليًا.

 

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