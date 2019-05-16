التصور الكامل لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أن قرعة دور الـ32 من البطولة العربية الجديدة في نسختها الثانية، والتي ستحمل اسم «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، ستسحب في يوليو المقبل، ومنافساته ستجرى من 20 أغسطس حتى 6 أكتوبر المقبلين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، في مدينة جدة السعودية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي: محمد روراوة، ورجاء الله السلمي، وطلال آل الشيخ، وهاني أبوريدة، ومبارك الضفيان، عبدالله الجنيبي، وفقًا لـ«صفحة ريميسا».

واقترحت اللجنة العليا للبطولة، أن تجرى قرعة دور الـ16 في الثامن من أكتوبر، وتنطلق منافساته في 18 منه وتنتهي في 30 نوفمبر، وفيما يخص قرعة الأدوار من الثمانية إلى النهائي، اقترحت اللجنة سحبها في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تلعب منافسات دور الثمانية ابتداءً من 13 ديسمبر وإلى نهاية يناير، ودور الـربع نهائي من 5 فبراير إلى نهاية مارس، والنهائي خلال أيام 16 ـ 17 ـ 18 أبريل 2020.

يشار إلى أن لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم تقر اعتماد بطلي مسابقتي الدوري والكأس ليمثلا الدولة حالة تم إلغاء مسابقاتها المحلية لأي ظرف، وهذا ما يمكن تطبيقه على الحالة الليبية، فيتم ترشيح النصر بطل الدوري والأهلي بنغازي وصيفه، ونادي الاتحاد بطل الكأس، ليمثلوا الكرة الليبية في بطولة الأندية العربية نسخة 2019/ 2020 والتي تحمل اسم الملك محمد السادس ملك المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الأندية الليبية المشاركة في النسخة المقبلة على ملعب شهداء بنينا لمباريات الأهلي بنغازي والنصر بحضور جمهور، وملعب طرابلس الدولي لمباريات نادي الاتحاد.

