بوغبا يتمتع بعمرة رمضان ويتجاهل الريال والبرسا

بوغبا «يسار» وصديقه مدافع إيفرتون، الفرنسي كورت زوما من أمام الكعبة المشرفة (الإنترنت)

من قلب العاصفة الإعلامية التي تحيط به هذه الأيام، سافر النجم الفرنسي بول بوجبا لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، بعد انتهاء موسمه الكروي «المتذبذب» مع فريقه مانشستر يونايتد.

وقرر بوجبا السفر للسعودية بعد أيام من نهاية الموسم الكروي في إنجلترا، وانطلاق العطلة الصيفية للاعبي مانشستر يونايتد، لأداء مناسك العمرة في رمضان، تاركًا العالم الكروي في حيرة، هل سينتقل من اليونايتد إلى ريال مدريد أم غريمه برشلونة؟، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

ونشر بوجبا صورًا له من داخل الحرم المكي على حسابه بتطبيق إنستغرام، أثناء أداء العمرة، برفقة عدد من الأصدقاء، ومنهم مدافع إيفرتون، الفرنسي كورت زوما.

وكتب بوجبا معلقًا على الصور: «استمتع وكن شاكرًا لأن هناك من هم أسوأ منك حالاً. دائمًا قل الحمد لله».

كما نشر بوجبا فيديو له من مكان مرتفع، يظهر خلفه الحرم المكي بالكامل، معلقًا بعبارة «ما شاء الله».

