غاب رونالدو فسقط اليوفي وخسر سجله المثالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 08:44 مساء
من لقاء جنوى ويوفنتوس 17 مارس 2019 (الإنترنت)

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فتلقى يوفنتوس، خسارته الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بسقوطه المفاجئ، اليوم، صفر-2 على أرض مضيفه جنوى في المرحلة 28 من البطولة.

وفضل فريق «السيدة العجوز» إراحة نجمه رونالدو، بعد الأداء «الاستثنائي» يوم الثلاثاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا، وفاز بنتيجة 3-0، سجلها رونالدو، ليعبر بفريقه لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل يوفنتوس في هز شباك مضيفه المتواضع الذي سجل هدفيه في الشوط الثاني عن طريق البديلين ستيفانو ستورارو (72) والمقدوني غوران بانديف (81).

وتوقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة، بفارق كبير عن نابولي الثاني (57) الذي يخوض لاحقا مباراته في هذه المرحلة ضد ضيفه أودينيزي، بينما رفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ12.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

67 ألف أميركي تقاضوا مرتجعاتهم الضريبية مرتين بسبب خطأ في المعلوماتية
اقتصاد
ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا
دولى
«فيسبوك» تحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
دولى
كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة