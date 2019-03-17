غاب رونالدو فسقط اليوفي وخسر سجله المثالي

من لقاء جنوى ويوفنتوس 17 مارس 2019 (الإنترنت)

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فتلقى يوفنتوس، خسارته الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بسقوطه المفاجئ، اليوم، صفر-2 على أرض مضيفه جنوى في المرحلة 28 من البطولة.

وفضل فريق «السيدة العجوز» إراحة نجمه رونالدو، بعد الأداء «الاستثنائي» يوم الثلاثاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا، وفاز بنتيجة 3-0، سجلها رونالدو، ليعبر بفريقه لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل يوفنتوس في هز شباك مضيفه المتواضع الذي سجل هدفيه في الشوط الثاني عن طريق البديلين ستيفانو ستورارو (72) والمقدوني غوران بانديف (81).

وتوقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة، بفارق كبير عن نابولي الثاني (57) الذي يخوض لاحقا مباراته في هذه المرحلة ضد ضيفه أودينيزي، بينما رفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ12.

