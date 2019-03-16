«يويفا» يفتح تحقيقًا بحق مانشستر سيتي الإنجليزي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، أنه فتح تحقيقًا حول ما إذا كان مانشستر سيتي الإنجليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقًا رسميًّا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف».

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه «سيركز التحقيق على عديد الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة».

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يستعد في 9 أبريل المقبل لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.