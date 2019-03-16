«يويفا» يفتح تحقيقًا بحق مانشستر سيتي الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 09:38 مساء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، أنه فتح تحقيقًا حول ما إذا كان مانشستر سيتي الإنجليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقًا رسميًّا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف».

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه «سيركز التحقيق على عديد الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة».

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يستعد في 9 أبريل المقبل لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة أوراق النعناع على النساء والرجال