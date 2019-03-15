مواجهات نارية وقمة مبكرة في قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد بينما سيلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير في قمة إنجليزية.

وسيواجه يوفنتوس الإيطالي، الذي أقصى أتليتيكو مدريد من البطولة بمساعدة ثلاثية رائعة من كريستيانو رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، مع أياكس امستردام الهولندي الذي يشارك في دور الثمانية لأول مرة بعد غياب 16 عاما.

وضرب ليفربول، رابع ممثل إنجليزي في القرعة، موعدا مع بورتو البرتغالي في إعادة لمواجهتهما العام الماضي في دور الستة عشر والتي أسفرت عن فوز الفريق الإنجليزي 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسيخوض يونايتد، الذي كان سيلعب خارج أرضه أولا، مباراة الذهاب على ملعبه لتجنب مباراة غريمه المحلي مانشستر سيتي مع توتنهام في الإياب.