كلوب ينتقم من بايرن وبرشلونة يتنزه في شوارع ليون

انتقم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول من بايرن ميونخ الذي حرمه من لقب أبطال أوروبا في نهائي 2013 حينما كان كلوب مدربًا لفريق بروسيا درتموند، بينما سحق برشلونة ليون الفرنسي، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو في في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونخ، بنتيجة (3-1)، بالمباراة التي جمعتهما ليل الأربعاء، على ملعب أليانز آرينا بميونخ.

وكانت مباراة الذهاب في ليفربول انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة من بوابة العملاق البافاري.

أحرز ساديو ماني هدفي الريدز (الأول والثالث) في الدقيقتين (26 و84)، وسجل الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة (69)، بالمقابل، أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة (39).

بينما جاءت أهداف مبارة برشلونة وليون الفرنسي عن طريق ليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، وجيرارد بيكيه في الدقيقة 81، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 86.

بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد، لوكاس توسارت في الدقيقة 58، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي.