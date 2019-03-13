بالفيديو: كريستيانو يرعب أوروبا بـ124 هدفًا في ليلة «الوحش المفترس»

البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو (إنترنت)

ألقت الصحف الرياضة الإسبانية، اليوم الأربعاء، الضوء على فوز يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية تاريخية، من توقيع البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، الذي توَّجته العناوين بـ«ملك التشامبيونز ليغ»، بعدما قاد فريقه لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

قاد كريستيانو فريقه، كعادته، لانتفاضة أنهت مشوار «الروخيبلانكوس» في المسابقة الأوروبية، هذا الموسم، وعلقت الصحف على صور «الدون» وهو يطير فرحًا عقب تسجيل واحد من أهدافه الثلاثة التي هز بها شباك «الأتلتي» على ملعب أليانز ستاديوم، ليدمر أتلتيكو، وأصبح رصيده 124 هدفًا في البطولة الأوروبية.

وقالت جريدة «ماركا» الشهيرة إن نجم ريال مدريد السابق بات يفرض قوانينه، مبرزة أن يوفنتوس كان يحتاج لثلاثة أهداف للتأهل، وفعلها كريستيانو كما أراد بهاتريك إعجازي، واحتفت صحف إيطاليا بالحدث نفسه ووصفت الأسطورة البرتغالية بـ«الوحش المفترس».

أما صاحب الحفل نفسه فقال نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب المباراة: «هذا هو السبب الذي دفع يوفنتوس للتعاقد معي، فهي ليلة استثنائية، ليس فقط بسبب أهدافي، ولكن أيضاً لأداء الفريق المذهل، هذه هي عقلية دوري الأبطال».

وبهذه الثلاثية، يؤكد صاحب الكرة الذهبية خمس مرات أنه ما زال نجمًا كبيرًا، حيث سجل 25 هدفًا (22 مع ريال مدريد، وثلاثية مع يوفنتوس) في شباك الفريق المدريدي خلال 33 مباراة شارك فيها خلال مسيرته الطويلة.