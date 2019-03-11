ريال مدريد يقيل سولاري ويعلن مدربه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، أقال المدير الفني الحالي سانتياغو سولاري، بعد الخروج المخيِّب للآمال من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، ونقلًا عنها أكد موقع «كووورة»، أن النادي الملكي قد يعلن خلال ساعات البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون الأقرب لتولي مسؤولية تدريب الميرنغي بدلًا من سولاري، بعد أن خرج الريال خالي الوفاض من جميع البطولات في الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والمدير العام خوسيه أنجل سانشيز ، استقرا على الإطاحة بسولاري، وأصبح وداع المدرب الأرجنتيني حقيقة، فيما كشف البرنامج الإسباني الشهير «الشيرنيجتو»، أن ريال مدريد سيصدر بيانًا بتولي مورينيو مهمة تدريب الملكي في وقت متأخر الليلة.

