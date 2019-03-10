مراقب مباراة الإسماعيلي ومازمبي يلقى حتفه في الطائرة الأثيوبية المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 05:36 مساء
الطائرة الأثيوبية المنكوبة (الإنترنت)

توفى الأمين العام السابق للاتحاد الكيني لكرة القدم حسين صويلح بعد التأكد من أنه على متن طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية المنكوبة التي تحطمت صباح اليوم، في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي وذلك وفقًا لتقارير صحفية كينية.

وأكد موقع «دايلي ناشون» الكيني، ونقلت عنه صفحة « Africans Got Football»، أكد مصدر مسؤول للاتحاد الكيني أن صويلح كان عائدا من مباراة دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت بين الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» عين صويلح مراقبًا على مباراة الإسماعيلي ومازيمبي والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وأشار بيان شركة الطيران الاثيوبية، توفى جميع من كانوا على متن الطائرة التي تحطمت يعد عشر دقائق من إقلاعها، وبلغ عددهم 157 شخصًا من 33 جنسية مختلفة ومن بينهم 32 شخصًا يحملون الجنسية الكينية.

الكيني حسين صويلح (أرشيفية: الإنترنت)
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