مانشستر سيتي مهدد رسميًا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، أنه فتح تحقيقًا حول ما إذا كان مانشستر سيتي الإنجليزي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، قال الاتحاد الأوروبي في بيان :«فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقًا رسميًا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف«.

وأضاف البيان الأوروبي: «سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرًا في وسائل الإعلام المختلفة».

