شباب وكبار النصر أبطالاً للووشو

توِّج النصر ببطولتي الشباب والكبار في بطولة ليبيا للووشو وأهلي بنغازي ببطولة الناشئين، التي اُختتمت اليوم ببنغازي.

من جانبه، ثمن أمين عام اتحاد الووشو، خالد زيدان، في تصريح إلى «بوابة الوسط »، كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح البطولة، وقال: «البطولة تميزت بالتنظيم المحكم والمستوى الفني الجيد بمشاركة 114 لاعبًا مثلوا أندية، النصر وأهلي بنغازي والهلال والوحدة طرابلس وأبوسليم والترسانة والشرطة والصقور طبرق والتحدي مرزق والقرضابية سبها ونجوم الواحة مرزق.

وعلى هامش البطولة تم تكريم اللاعب سند الفرجاني المتوج ببرونزية الألعاب الأفريقية بالجزائر 2018.

