شروط «مهينة» من ميسي للعب أمام منتخب المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 07:27 مساء
ليونيل ميسي (أرشيفية: الإنترنت)

تصدرت الشروط التي وضعها ميسي، وأبلغ بها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نظيره المغربي؛ كي يشارك نجم برشلونة في اللقاء الودي بين المنتخبين، أحاديث الشارع المغربي على المستويين الإعلامي والجماهيري.

ووضع الاتحاد الأرجنتيني، شروطًا وُصفت بـ«الغريبة والمهينة»، تتعلق بمشاركة قائد المنتخب، ليونيل ميسي، في المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب المغربي يوم 26 مارس الجاري بمدينة طنجة.

وذكر موقع «فوكس سبورتس» أن الاتحاد الأرجنتيني طلب من لاعبي «أسود الأطلسي» تجنب الاحتكاك الخشن بليونيل ميسي، وعدم طلب صور شخصية معه «سيلفي»، أو المطالبة بتبادل القمصان، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضًا ضرورة حرص المنظمين على إبعاد الجماهير المغربية عن نجم برشلونة، ومنع طلبات الحصول على صور «سيلفي» مع ميسي طوال فترة وجوده في المغرب.

ومن بين الشروط «الغربية» عدم إجراء أي حوار صحفي مع ميسي سواء كان قبل اللقاء أو بعده، وفي المقابل، اشترط الجانب المغربي مشاركة النجم الأرجنتيني في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل.
 

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