أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا

حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، ويتأهل لربع النهائي.

وسجل الأهداف لأياكس زياش في الدقيقة (7)، ونيريس (18)، وتاديتش (62)، وشوني (72)، بينما أسينسيو سجل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

وتلقى ريال مدريد ضربتين موجعتين بتعرض الطرفين لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للإصابات، ليضطر سولاري إلى الدفع بالثنائي جاريث بيل وماركو أسينسيو على الترتيب، وأخيرًا أشرك فالفير بدلا من كاسيميرو.

وهذه هي المرة الأولى منذ 9 سنوات كاملة التي يغادر فيها ريال مدريد مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.