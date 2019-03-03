ليفربول يفشل في الاحتفاظ بالصدارة وإفرتون يهديها للسيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 09:16 مساء
إحدى الفرص المهدرة من ليفر بوا أمام مرمى إفرتون بسبب العمل الفردي 3مارس 2019 (الإنترنت)

فشل فريق ليفربول في الإحتفاظ بصدارة الدوري الإنجليزي «تحت الضغط» فمنح الفرصة لجاره «اللدود» إيفرتون ليهديها إلى حامل اللقب مانشستر سيتي، ويعيده إلى الصدارة، بتعادله مع ضيفه ليفربول بدون أهداف، مساء اليوم على ملعب جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 70 نقطة مقابل 71 للمان سيتي «حامل اللقب»، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

وأهدر فريق ليفر بول عددًا من الفرص التهديفية، منها من هو مباشر على المرمى، وأخرى هجمات واعدة إفتقدت للعمل الجماعي وتعاون الثنائي الهجومي «ماني - فيرمينيو» مع محمد صلاح، الذي أصبح أقل رغبة وتركيز في التعامل مع الكرة بالمناطق الهامة، ما يشير بضعف تحكم المدير الفني للفريق جوردن كلوب في التحكم بسير علاقة اللاعبين في الملعب، وخاصة الدولي السنغالي ساديو ماني الذي إتهمته جماهير الريدز بالأنانية وتعمده عدم التمرير لمحمد صلاح.
 

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