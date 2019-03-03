برشلونة يقلب تاريخ الأرقام القياسية على ريال مدريد في «سانيتاغو برنبيايو»

حقق نادي برشلونة الإسباني، إنجازا تاريخيا جديدا بالتفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد في تاريخ المواجهات المباشرة التي جمعتهما في معارك الكلاسيكو المثيرة.

وبفوز برشلونة بهدف نظيف في مباراة الكلاسيكو، أمس السبت على الريال في معقله سانيتاغو برنبيايو في إطار منافسات الجولة 26 من الليغا، يكون الفريق الكتالوني حقق 96 فوزا مقابل 95 انتصارا للفريق الملكي، علما أن الفريقين تعادلا 51 مرة في مباريات الكلاسيكو في جميع المنافسات، وفقا لموقع «جول goal» الرياضي.

وكان برشلونة متفوقا على الريال حتى عام 1932، وآنذاك فاز البلانكوس في أول كلاسيكو بعد أن تغير اسمه من «مدريد إف سي» إلى ريال مدريد، ليبقى الملكي متفوقا في هذه النقطة نحو 87 عاما.

ففي 31 يناير 1932 عادل الملكي انتصارات برشلونة عليه بواقع 6 لكل فريق بعد الانتصار بثنائية نظيفة، كما بلغت الفجوة بين الفريقين أشدها في 1965 بعد أن أصبح الفارق 16 انتصارًا (32-48) لصالح الريال.

ولم يسبق أن فاز برشلونة على ريال مدريد في مباراتين على التوالي لم يتخللهما أي لقاء، ولكنه حقق هذا الأمر يوم أمس السبت بعد أن فاز على الريال في مسابقة كأس الملك والدوري، ولكن الملكي أيضا فعلها مرتين في 2013 بالفوز في كأس الملك والدوري ثم في 2017 بالانتصار في مباراتي السوبر الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أنّ برشلونة كان قد حقق 13 انتصارا في 74 مباراة على «سانتياغو برنابيو» حتى 2003، ومنذ وقتها حتى الآن حقق البلوغرانا 12 فوزًا في 24 مباراة.

