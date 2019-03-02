المنتخب الأولمبي يواجه نيجيريا وعينه على أولمبياد طوكيو

مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر مارس المقبل، ستمثل النافذة التي من خلالها نستطيع أن نرى شكل المستقبل القريب للكرة الليبية، على المستويين الأولمبي والأفريقي.

البداية من المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مواجهة حاسمة أمام نيجيريا، ذهاباً في التاسع من مارس بتونس، وإياباً بنيجيريا خلال أيام من 18 إلى 26 مارس، ومن خلال اللقاءين يتطلع الشارع الكروي الليبي إلى قطع بطاقة الترشح لأولمبياد طوكيو 2020، فيما تنتظر المنتخب الأول مباراة الفصل مع جنوب أفريقيا في 24 مارس المقبل، للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «مصر 2019».

خطوة الحلم الأول

يسعى المنتخب الوطني الأولمبي إلى تخطي العقبة الأولى في طريق حلم الوصول لأول مرة إلى الأولمبياد، عندما يلتقي نظيره النيجيري في مواجهتين ذهاباً وإياباً في الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث ستقام مباراة الذهاب في التاسع من مارس المقبل بتونس، فيما تقام مباراة الإياب بنيجيريا، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 من الشهر نفسه، والفريق الفائز من مجموع المباراتين سيتأهل إلى البطولة المجمعة التي تحتضنها مصر لتحديد الفرق الثلاثة الأولى التي ستتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

يشار إلى أن لوائح اللجنة الأولمبية الدولية، تسمح بتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة المجمعة بشكل مباشر إلى الأولمبياد، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع بطل الـ«كونكاكاف».

الحلم الثاني

من جانبه، يحمل المنتخب الأول حلم الجماهير الليبية بالترشح إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، وذلك عندما يلتقي منتخب فرسان المتوسط مع نظيره الجنوب أفريقي يوم 24 مارس المقبل في تونس ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات.

ويدخل «فرسان المتوسط»، تحت قيادة المدربين فوزي العيساوي وأبوبكر باني، مواجهة جنوب أفريقيا بشعار «لا بديل عن الفوز»، وحصد الثلاث نقاط من أجل رفع رصيده إلى النقطة العاشرة التي تمنحه بطاقة الترشح لنهائيات «كان 2019» برفقة منتخب نيجيريا.

ويحتل «الفرسان» المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 10 نقاط، الذي ضمن التأهل رسميّاً للنهائيات القارية دون النظر عن مواجهته الأخيرة أمام سيشل التي تحتل المركز الأخير في المجموعة، فيما يحتل منتخب الـ«بافانا بافانا» المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

إستراتيجية جديدة

ضمن إستراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي لتحقيق عملية بناء المستقبل بمنهج الإحلال والتبديل بين الأجيال، قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، الاعتماد على المنتخب الوطني الأولمبي لخوض تصفيات كأس أفريقيا للمحليين «شان» المقرر إقامتها في إثيوبيا في 2020.، بدلاً عن المنتخب الأول.

قرار الاتحاد بإسناد مستقبل الكرة الليبية إلى المنتخب الأولمبي، صاحبه تقديم مدربه الوطني رضا عطية، برنامجاً يهدف إلى النهوض بالمنتخب الأولمبي والكرة الليبية بصفة عامة، وحدد فيه حظوظ المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ووضع برنامجاً يعتمد في تنفيذه على ثلاثة محاور.

مقترحات للنهضة

من جانبه، تقدم رضا عطية، بعدة مقترحات للنهوض بالمنتخب الأولمبي والكرة الليبية بصفة عامة، إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عبد الحكيم الشلماني، حدد فيها حظوظ المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ووضع برنامجاً يعتمد في تنفيذه على ثلاثة محاور، هي:

- إقامة دوري الرديف باعتباره أهم رافد للمنتخب الأولمبي من أجل منح اللاعبين، من الأعمار المستهدفة للانضمام إلى المنتخب الأولمبي، فرصة اللعب وإبراز مواهبهم وبالتالي تسهيل عملية اختيارهم وضمهم للمنتخب الأولمبي عكس ما يحدث حالياً، حيث إن أغلب اللاعبين لا يشاركون حالياً بصفة مستمرة مع أنديتهم وحتى من يلعب يمنح فقط دقائق معدودة وبالتالي يصعب الحكم عليه.

- إيجاد آلية معينة يتم عن طريقها تجميع اللاعبين حسب مناطقهم، بالطريقة التي يراها اتحاد كرة القدم مناسبة، سواء كانت بمنتخبات مناطق أو بتجمعات حسب المدن المتقاربة، وبذلك نضمن توسيع رقعة الاختيار ونتفادى وقوع ظلم على منطقة معينة أو أندية معينة أو فئة عمرية معينة، كما أن ذلك يأتي من منطلق أن تمثيل الوطن هو حق لكل لاعب ليبي وأن للوطن حق الاستفادة من كل مواهبه أينما كانت.

- إيجاد آلية معينة يتم فيها إلزام الأندية بإشراك عدد معين من اللاعبين من الفئة العمرية المستهدفة للانضمام إلى المنتخب الأولمبي، سواء بقرار من الاتحاد يخص مسابقة الدوري أو الكأس، وإن تعذر ذلك فإن استحداث مسابقة جديدة قصيرة المدى تحت أي مسمي يتم فيها إلزام الأندية بهذا المطلب سيكون له تأثير إيجابي كبير على اختيار الأفضل للمنتخب الأولمبي.

وأشار عطية إلى أنه بذلك يكون قد وضع أمام اتحاد الكرة ما يراه من مقترحات من شأنها تسهيل عملية الاختيار من أجل الوصول إلى التشكيل الأفضل للمنتخب الأولمبي على مر السنوات القادمة.

تونس والشان

وكانت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي أُجريت بالقاهرة، أوقعت ليبيا فى مواجهة مع تونس، ذهاباً وإياباً، في المباراة رقم 13 من التصفيات.

واختتم المنتخب الأولمبي معسكره التدريبي بولاية سوسة التونسية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره النيجيري، في التاسع من مارس المقبل، ضمن الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأتاحت المباريات الودية الثلاث التي خاضها المنتخب بقيادة رضا عطية، في المعسكر التونسي، فرصة لاختبار الجانب التكتيكي والمهاري للاعبين، المناسب لمواجهة نيجيريا.

وخاض المنتخب الأولمبي ثلاث مباريات حقق الفوز في مباراتين أمام سيدي بوعلي بهدفين دون رد، وعلى رديف النجم الساحلي بهدف دون رد، وتعادل سلبياً أمام الاتحاد المنيستيري.