بعد أدائه المبهر.. هل يفوز «فان ديك» بجائزة العام في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح وفان ديك لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)

قال أندي روبرتسون مدافع ليفربول إن زميله فيرجيل فان ديك يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا العام، عقب أدائه الرائع مع الفريق طوال الموسم.

و«فان ديك» أحد المرشحين لنيل الجائزة إلى جانب ثلاثي مانشستر سيتي المؤلف من سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا ومهاجم ليفربول محمد صلاح الفائز بالجائزة العام الماضي.

وأصبح المدافع الهولندي، القادم من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل نحو 75 مليون جنيه إسترليني (99.43 مليون دولار)، العمود الفقري لدفاع ليفربول الذي حافظ على شباك فريقه دون أن تهتز خلال 16 مباراة هذا الموسم.

وقال روبرتسون لوسائل إعلام بريطانية «لو انتهى الموسم الليلة سأمنحه الجائزة شخصيًا».

وأضاف روبرتسون «دائما ما يحصل المهاجمون على الجوائز لأنهم يحرزون الأهداف ويخطفون الأضواء لكن هذا الموسم فيرجيل يؤدي بشكل رائع ويحصل على الإشادة التي يستحقها. يؤدي باتساق تام وبعد العروض التي يقدمها لا يوجد أي سبب يمنعه من الفوز بالجائزة».

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي قبل زيارة جاره ومنافسه المحلي إيفرتون يوم الأحد. ومنذ بدء منح الجائزة عام 1974 حصل خمسة مدافعين عليها آخرهم جون تيري قائد تشيلسي عام 2005.