إيقاف قائد ريال مدريد مباراتين لتعمده الجزاء

الحكم يشهر البطاقة الصفراء لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس «ثاني يمين» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مدافع وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس مباراتين، على خلفية تعمده «الجزاء» بالحصول على بطاقة صفراء في مباراة أياكس أمستردام بذهاب دور16 لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا القرار يتأكد غياب راموس عن مواجهة إياب الدور ثمن النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي، والمباراة الأوروبية التي تليها أو ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تأهل ريال مدريد على حساب أياكس.

وألمح قلب الدفاع الدولي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1، الى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب بالتالي - بسبب تراكم الانذارات - عن مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بدلا من المخاطرة بنيل انذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه. وتقام مواجهة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، الثلاثاء المقبل.

