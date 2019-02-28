سواريز يضع برشلونة في نهائي كأس الملك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 12:14 صباحا

وضع النجم الأوروجواياني لويس سواريز، فريقه برشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد ما نجح في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد بالكلاسيكو بالمباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بإياب الدور نصف النهائي.

وسجل سواريز، هدفين في الدقيقتين (50، 73)، من زمن المباراة، وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن سواريز وصل لهدفه رقم 11 أمام ريال مدريد، في 13 مباراة خاضها في الكلاسيكو.

وبات سواريز أكثر لاعب في الفريق الكتالوني تسجيلاً للأهداف في شباك الملكي، منذ انتقاله إلى برشلونة في 2014.

وانتهى اللقاء بثلاثية نظيفة لصالح برشلونة، سجل لويس سواريز هدفين، ورافائيل فاران، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وسيضرب برشلونة موعدًا مع المتأهل بين فالنسيا وريال بيتيس في النهائي السادس على التوالي للبلوجرانا في البطولة.

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