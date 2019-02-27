بالفيديو.. ليفربول وصلاح يغردان على حريق قطار «محطة مصر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 06:31 مساء

تقدم نادي ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بالعزاء لضحايا حادثة قطار محطة مصر، الذي حدث اليوم وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، نتيجة اصطدام قاطرة بالرصيف، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

وكتب نادي ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «الجميع في ليفربول يتقدمون بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة»، وفقًا لـ«رويترز».

بدوره كتب صلاح في صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

وأرفق ليفربول تغريدته بوسم: «لن تسيروا وحدكم أبدًا»، في إشارة إلى الشعار الذي تردده جماهير النادي الإنجليزي: لن تسير وحدك أبدًا».

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 20 قتيلاً و42 مصاباً، بعد أن شهدت المحطة حريقًا هائلاً إثر اصطدام قاطرة بالرصيف.


 

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